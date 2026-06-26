Отсрочки и болезни призывников в 2026-м: кому положена отсрочка от армии и как оформить Оглавление Какие отсрочки от армии действуют в 2026 году Отсрочка по учёбе: школа, колледж, вуз и аспирантура Отсрочка по семейным обстоятельствам Отсрочка по работе: кому она может быть положена Болезни для отсрочки или освобождения: Расписание болезней в 2026-м Топ-15 частых диагнозов, с которыми обращаются призывники Как оформить отсрочку по здоровью: пошаговая инструкция Шаг 1. Соберите медицинские документы заранее Шаг 2. Проверьте диагноз по Расписанию болезней Шаг 3. Передайте документы в военкомат официально Шаг 4. Пройдите медкомиссию Шаг 5. Получите решение призывной комиссии Что делать, если военкомат не признаёт диагноз Частые ошибки призывников Вопросы и ответы Отсрочки от армии и болезни, дающие право на освобождение в 2026 году. Разбираем новые правила, расписание заболеваний и пошаговую инструкцию оформления в материале Life.ru 26 июня, 11:27 Кто из призывников в 2026 году может получить отсрочку или освобождение от службы в армии? Обложка © Chat GPT

Отсрочка от армии в 2026 году может быть по учёбе, здоровью, семейным обстоятельствам и некоторым видам работы. Отдельный блок — болезни призывника: диагноз сам по себе не гарантирует освобождение, решение принимает военно-врачебная комиссия по Расписанию болезней. Разбираем, какие отсрочки действуют, что значат категории годности «В», «Г» и «Д», как оформить отсрочку по здоровью и что делать, если военкомат не признаёт диагноз.

Какие отсрочки от армии действуют в 2026 году

Отсрочка от армии — это временное освобождение от призыва. Она не означает, что человек навсегда освобожден от службы: когда основание закончится, призывник снова проходит процедуру в военкомате.

Виды и условия отсрочек от армии в 2026 году

Главное правило: какие отсрочки существуют, определяет закон, а не устная договорённость с военкоматом. Поэтому каждый документ лучше подавать официально и сохранять подтверждение.

Отсрочка по учёбе: школа, колледж, вуз и аспирантура

Отсрочка по учёбе — самая частая. Её могут получить школьники, студенты колледжей, вузов и аспиранты, если они учатся очно и соблюдают требования закона.

Школьники и студенты могут получить отсрочку от службы в армии. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Но есть нюансы. Отсрочка обычно привязана к уровню образования и непрерывности обучения. Если студент отчислился, резко увеличил срок обучения или уже использовал право на отсрочку на этом уровне, ситуация может измениться. Поэтому перед переводом, академическим отпуском или восстановлением лучше заранее уточнить последствия в учебной части и военкомате.

Для оформления обычно нужна справка из образовательной организации. Её надо подать в военкомат вместе с заявлением или предоставить по запросу, если данные не переданы автоматически.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Семейная отсрочка работает не для любой сложной жизненной ситуации, а только для случаев, предусмотренных законом. Например, основанием может быть постоянный уход за близким родственником, если нет других лиц, обязанных содержать или ухаживать за ним, а также отдельные ситуации с детьми.

Здесь важны подтверждающие документы. Одних слов «я ухаживаю за бабушкой» недостаточно. Нужны медицинские заключения, справки о составе семьи, документы о родстве, сведения о нуждаемости в постоянном уходе и другие бумаги.

Если семейная ситуация изменилась, отсрочка может прекратиться. Например, появился другой человек, который обязан ухаживать за родственником, или отпало основание, по которому призывник получил отсрочку.

Отсрочка по работе: кому она может быть положена

Право на отсрочку есть у некоторых категорий сотрудников. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Рабочая отсрочка действует не для всех трудоустроенных. Сам факт, что призывник официально работает, не освобождает его от армии.

Право на отсрочку может быть у отдельных категорий: сотрудников некоторых государственных структур, депутатов, кандидатов на выборные должности, а также IT-специалистов, если выполнены условия специального порядка. Для IT-отсрочки обычно важны аккредитованная компания, профильная должность, образование и своевременная подача сведений работодателем.

Главный совет: если отсрочка связана с работой, проверяйте не только свой трудовой договор, но и статус организации, сроки подачи данных и требования конкретной программы.

Болезни для отсрочки или освобождения: Расписание болезней в 2026-м

Расписание болезней призывников — это часть Положения о военно-врачебной экспертизе. Именно по нему врачи оценивают, какую категорию годности поставить призывнику.

Список некоторых заболеваний, с которыми не берут в армию в России.

Категории годности важно понимать простыми словами:

«А» — годен к военной службе;

— годен к военной службе; «Б» — годен с незначительными ограничениями;

— годен с незначительными ограничениями; «В» — ограниченно годен, обычно освобождение от призыва и зачисление в запас;

— ограниченно годен, обычно освобождение от призыва и зачисление в запас; «Г» — временно не годен, отсрочка по состоянию здоровья;

— временно не годен, отсрочка по состоянию здоровья; «Д» — не годен к военной службе, освобождение от воинской обязанности.

Болезни призывника оценивают не по названию диагноза, а по тяжести, нарушениям функций, частоте обострений, результатам обследований и медицинским документам. Один и тот же диагноз призывника может дать разные категории, если степень заболевания разная.

Топ-15 частых диагнозов, с которыми обращаются призывники

Ниже — не «гарантированный список освобождения», а ориентир, какие заболевания чаще всего проверяют по Расписанию болезней:

бронхиальная астма;

гипертоническая болезнь;

нарушения сердечного ритма;

язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

тяжёлые формы дерматита, экземы, псориаза;

выраженное плоскостопие и деформации стоп;

сколиоз с нарушением функций;

последствия травм позвоночника и суставов;

заболевания нервной системы;

эпилепсия и судорожные состояния;

серьёзные нарушения зрения;

нарушения слуха;

заболевания почек;

эндокринные заболевания, включая выраженные нарушения обмена;

психические расстройства, подтверждённые медицинскими документами.

Полный список нужно смотреть в Расписании болезней. Самостоятельно ставить себе категорию нельзя: окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия.

Как оформить отсрочку по здоровью: пошаговая инструкция

Шаг 1. Соберите медицинские документы заранее

Отсрочка по здоровью начинается не в день визита в военкомат, а раньше. Соберите выписки, результаты обследований, заключения профильных врачей, снимки, анализы, данные стационарного лечения.

Чем меньше документов, тем сложнее доказать диагноз. Устные жалобы без медицинской истории редко помогают.

Шаг 2. Проверьте диагноз по Расписанию болезней

Найдите раздел Расписания болезней, который относится к вашему заболеванию. Посмотрите, какие критерии важны: степень нарушения функций, частота обострений, данные обследований, ограничения.

Это нужно не для самодиагностики, а чтобы понимать, какие документы действительно важны для комиссии.

Шаг 3. Передайте документы в военкомат официально

Медицинские документы лучше подавать с заявлением и отметкой о принятии. Если отправляете почтой, используйте заказное письмо с описью вложения.

Сохраните копии всего пакета. Оригиналы отдавайте только тогда, когда это действительно необходимо, а себе оставляйте заверенные копии или сканы.

Шаг 4. Пройдите медкомиссию

В военкомате врачи проводят медицинское освидетельствование. Они не лечат призывника, а оценивают состояние здоровья для категории годности.

Если данных недостаточно, призывника могут направить на дополнительное обследование. В этом случае важно пройти обследование и получить оформленный акт исследования состояния здоровья.

Шаг 5. Получите решение призывной комиссии

После медкомиссии решение принимает призывная комиссия. Возможные итоги: призыв, отсрочка по здоровью, освобождение, направление на дополнительное обследование.

Если поставили категорию «Г», это временная отсрочка. После её окончания состояние здоровья проверят снова.

Что делать, если военкомат не признаёт диагноз

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Если военкомат не признаёт диагноз, сначала нужно понять причину. Иногда не хватает документов, иногда заболевание не подходит под непризывную категорию, иногда комиссия не учла часть медицинской истории.

Алгоритм такой:

Попросите копию решения призывной комиссии и медицинских заключений. Подготовьте дополнительные документы: выписки, заключения профильных специалистов, результаты обследований. Подайте заявление о направлении на дополнительное обследование, если данных объективно недостаточно. Обжалуйте решение в вышестоящую призывную комиссию. При необходимости обращайтесь в суд.

Жалоба должна быть конкретной. Лучше писать не «я не согласен», а указывать, какие документы не учтены, какой диагноз подтверждён, какое обследование не проведено и почему решение нужно пересмотреть.

Также можно обращаться за консультацией к юристу, в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека или в профильные правозащитные организации. Но важно помнить: юридическая поддержка не заменяет медицинские документы.

Частые ошибки призывников

Первая ошибка — ждать повестку и только потом начинать обследование. Если болезнь есть давно, медицинская история должна быть оформлена заранее.

Вторая ошибка — приносить в военкомат только старые справки. Комиссии нужны актуальные данные, особенно если речь идёт об отсрочке по состоянию здоровья.

Третья ошибка — считать, что любой диагноз автоматически даёт освобождение. Расписание болезней учитывает не только название заболевания, но и степень нарушения функций.

Четвёртая ошибка — не получать копии решений. Без документов сложнее подать жалобу и доказать свою позицию.

Вопросы и ответы

Какие отсрочки от армии существуют в 2026 году?



Основные отсрочки — по учёбе, здоровью, семейным обстоятельствам, работе или специальному статусу. Конкретные основания нужно сверять с законом.

Что такое отсрочка по здоровью?



Это категория «Г» — временно не годен. Обычно её дают для лечения, восстановления или дополнительного обследования.

Какие болезни дают освобождение от армии?



Список зависит от Расписания болезней. Важен не только диагноз призывника, но и тяжесть заболевания, нарушения функций и медицинские документы.

Можно ли получить освобождение только по справке из частной клиники?



Справка может быть частью доказательств, но решение принимает военно-врачебная комиссия. Иногда требуется дополнительное обследование по направлению военкомата.

Что делать, если комиссия проигнорировала документы?



Получить копию решения, подать жалобу в вышестоящую призывную комиссию и при необходимости обратиться в суд.

Заключение

Отсрочка от армии в 2026 году — это законное право, если есть подтверждённое основание: учёба, здоровье, семейная ситуация, работа или специальный статус. Болезни призывников оценивают по Расписанию болезней, а категорию годности ставит только военно-врачебная комиссия.

Главное для призывника — не тянуть до последнего. Проверьте свои права, соберите документы, заранее оформите медицинские заключения и сохраняйте копии всех обращений. Чем точнее подготовлены документы, тем легче защитить право на отсрочку от армии по здоровью или другое законное основание.

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Авторы Кирилл Золотарев