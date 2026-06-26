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26 июня, 09:37

Минобороны сообщило о российском ударе по ТЦК в Киеве

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Территориальный центр комплектования стал одной из целей ночного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, сообщило Минобороны. ВС РФ использовали высокоточное оружие и БПЛА дальнего действия.

«Поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев», — говорится в сообщении.

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Напомним, ещё одной целью ночного удара по Украине стал Кременчугский НПЗ и ТЭЦ. В городе частично отключены электроэнергия и водоснабжение.

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Матвей Константинов
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