Минобороны сообщило о российском ударе по ТЦК в Киеве

Территориальный центр комплектования стал одной из целей ночного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, сообщило Минобороны. ВС РФ использовали высокоточное оружие и БПЛА дальнего действия.

«Поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев», — говорится в сообщении.

Напомним, ещё одной целью ночного удара по Украине стал Кременчугский НПЗ и ТЭЦ. В городе частично отключены электроэнергия и водоснабжение.