Минобороны сообщило о российском ударе по ТЦК в Киеве
ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Территориальный центр комплектования стал одной из целей ночного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, сообщило Минобороны. ВС РФ использовали высокоточное оружие и БПЛА дальнего действия.
«Поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев», — говорится в сообщении.
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Напомним, ещё одной целью ночного удара по Украине стал Кременчугский НПЗ и ТЭЦ. В городе частично отключены электроэнергия и водоснабжение.
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