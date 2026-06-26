Ким Чен Ын проконтролировал испытания новой РСЗО с 24 стволами

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, а именно — новой РСЗО с 24 стволами. Об этом сообщает агентство ЦТАК. На испытаниях присутствовали партийные и военные чиновники, включая начальника Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями РСЗО и ракет в КНДР. Фото © ЦТАК

«Были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновлённой 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты», — говорится в сообщении агентства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый эсминец «Кан Гон» и проконтролировал его ходовые испытания. Вместе с группой высокопоставленных чиновников и дочерью Ким Чжу Э он осмотрел центр управления корабля, помещения дежурных расчётов и изучил программу испытаний.