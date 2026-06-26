Минобороны подтвердило удар по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, поразив нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ, что привело к частичным перебоям с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, удары были нанесены по объектам противника в Сумах и в контролируемом ВСУ Запорожье, где после атаки зафиксирован пожар на терминале транспортной компании, а в Киеве, по предварительным данным, поражены военные цели.