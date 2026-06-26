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26 июня, 09:49

Минобороны подтвердило удар по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области.

«Поражён нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области», — сообщили в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, поразив нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ, что привело к частичным перебоям с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, удары были нанесены по объектам противника в Сумах и в контролируемом ВСУ Запорожье, где после атаки зафиксирован пожар на терминале транспортной компании, а в Киеве, по предварительным данным, поражены военные цели.

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Анастасия Никонорова
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