Минобороны подтвердило удар по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области
Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области.
«Поражён нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, поразив нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ, что привело к частичным перебоям с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, удары были нанесены по объектам противника в Сумах и в контролируемом ВСУ Запорожье, где после атаки зафиксирован пожар на терминале транспортной компании, а в Киеве, по предварительным данным, поражены военные цели.
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