Силы ПВО за неделю сбили 89 авиабомб и свыше 4,5 тыс. беспилотников

За неделю российские силы противовоздушной обороны перехватили сотни воздушных целей, включая авиабомбы, ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За отчётный период уничтожены 89 управляемых авиабомб. Также подтверждён перехват пяти крылатых ракет Storm Shadow британского производства. Дополнительно зафиксировано уничтожение шести реактивных снарядов системы HIMARS, поставляемых США.

Основную массу целей составили беспилотники самолётного типа — их число достигло 4 562 единиц за семь дней. Перехват всех целей осуществлялся в рамках штатного боевого дежурства сил ПВО.

Ранее сообщалось, что в ходе ночного комбинированного удара по территории Украины применялись ракеты высокоточного назначения и беспилотники дальнего действия. Одной из целей стал территориальный центр комплектования, а также объекты хранения вооружения в Киеве.