Соединённые Штаты продолжают играть активную роль в украинском конфликте, поэтому термин «абсолютная нейтральность» к ним неприменим. Такую позицию в ходе брифинга озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о том, что Вашингтон больше не выступает в качестве беспристрастного медиатора.

Представитель Кремля напомнил, что Вашингтон остаётся основным поставщиком вооружений для киевского режима. Если раньше значительная часть помощи шла фактически безвозмездно, то теперь это происходит на коммерческой основе, однако сам процесс не прекращается. Кроме того, США передают и другие технологии.

«Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности нет», — констатировал Песков. Москва исходит из реального положения дел, при котором американская сторона глубоко вовлечена в ситуацию.

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что США перестали быть нейтральной стороной украинского конфликта. По его словам, Вашингтон теперь солидарен с европейскими союзниками и поддерживает продолжение военной помощи Киеву, а также сохранение санкционного давления на Москву.