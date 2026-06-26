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Регион
26 июня, 09:55

Песков: Макрон — не «пресс-секретарь Вашингтона», чтобы озвучивать позицию США

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон не может выступать в роли «адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», обсуждая вопрос о нейтральности США в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», — коротко подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что оценивать подобные высказывания из Парижа сложно, однако подчеркнул, что Макрон не вправе брать на себя функции представителей американской стороны.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединённые Штаты больше не выступают в роли нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, позиция Вашингтона теперь совпадает с подходом европейских союзников. Французский лидер сообщил, что документ, подписанный на саммите G7, свидетельствует о поддержке США дальнейшего оказания военной помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.

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Татьяна Миссуми
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