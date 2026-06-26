Президент Франции Эмманюэль Макрон не может выступать в роли «адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», обсуждая вопрос о нейтральности США в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», — коротко подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что оценивать подобные высказывания из Парижа сложно, однако подчеркнул, что Макрон не вправе брать на себя функции представителей американской стороны.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединённые Штаты больше не выступают в роли нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, позиция Вашингтона теперь совпадает с подходом европейских союзников. Французский лидер сообщил, что документ, подписанный на саммите G7, свидетельствует о поддержке США дальнейшего оказания военной помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.