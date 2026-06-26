МИД вызвал посла Молдавии в РФ из-за задержания дипкурьеров в аэропорту Кишинёва

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, ему заявлен протест по факту удержания дипломатических курьеров в аэропорту Кишинёва.

«[Ему] заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что речь идёт о действиях, противоречащих статье 27 документа, которая гарантирует неприкосновенность дипломатических курьеров. Отдельно отмечается, что курьеры не подлежат задержанию в любой форме, а дипломатическая почта не может вскрываться или изыматься. В ведомстве расценили произошедшее как грубое нарушение международных обязательств со стороны Кишинёва.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва местные правоохранители задерживают российских дипломатических курьеров и требуют досмотра дипломатической почты. От сотрудников требовали открыть корреспонденцию, а также «добровольно» предоставить мобильные телефоны. При этом ссылки на нормы международного права, по их словам, были проигнорированы.