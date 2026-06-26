Песков анонсировал возможные переговоры Путина вечером

«У Путина продолжается рабочий график. Крупных публичных мероприятий не запланировано, но вечером не исключаем международных контактов», — сказал Песков.

После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам

После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы. Он уточнил, что при этом визит главы соседней республики в Москву на данный момент не ожидается.