Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:56

Песков анонсировал возможные переговоры Путина вечером

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У президента России Владимира Путина вечером возможны международные контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина продолжается рабочий график. Крупных публичных мероприятий не запланировано, но вечером не исключаем международных контактов», — сказал Песков.

После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам
После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы. Он уточнил, что при этом визит главы соседней республики в Москву на данный момент не ожидается.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar