В Анапе разрешение на открытие получили 72 пляжа

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, ещё восемь объектов находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщается в канале Правительства РФ в мессенджере Max. Процесс выдачи разрешительных документов продолжается в плановом порядке.

Одновременно в регионе ведутся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после инцидента с танкерами в Керченском проливе. На пляжах проводится отсыпка слоя чистого песка для восстановления территории. Контроль за выполнением работ осуществляет Роспотребнадзор.

Ранее петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.