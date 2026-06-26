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Регион
26 июня, 10:05

В Анапе разрешение на открытие получили 72 пляжа

Отдыхающие в Анапе. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Отдыхающие в Анапе. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, ещё восемь объектов находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщается в канале Правительства РФ в мессенджере Max. Процесс выдачи разрешительных документов продолжается в плановом порядке.

Одновременно в регионе ведутся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после инцидента с танкерами в Керченском проливе. На пляжах проводится отсыпка слоя чистого песка для восстановления территории. Контроль за выполнением работ осуществляет Роспотребнадзор.

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Татьяна Миссуми
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