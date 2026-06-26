В Анапе разрешение на открытие получили 72 пляжа
Отдыхающие в Анапе. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов
В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, ещё восемь объектов находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщается в канале Правительства РФ в мессенджере Max. Процесс выдачи разрешительных документов продолжается в плановом порядке.
Одновременно в регионе ведутся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после инцидента с танкерами в Керченском проливе. На пляжах проводится отсыпка слоя чистого песка для восстановления территории. Контроль за выполнением работ осуществляет Роспотребнадзор.
Ранее петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.
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