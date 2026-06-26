Как поехать в санаторий бесплатно в 2026 году: 5 способов и подробная инструкция от депутата Скрозниковой

Бесплатно поехать в санаторий на лечение или восстановление в 2026 году могут гораздо больше россиян, чем многие считают. Депутат Госдумы Анна Скрозникова в беседе с Life.ru перечислила все доступные варианты — от медицинской реабилитации по ОМС до льгот для федеральных категорий и региональных мер поддержки.

Бесплатно поехать в санаторий на лечение или восстановление сегодня может гораздо более широкий круг людей, чем принято думать. Главное, что нужно понимать: таких возможностей несколько, и рассчитаны они на разные категории граждан. Анна Скрозникова Депутат Госдумы

Самый доступный вариант — медицинская реабилитация по полису ОМС. При наличии показаний её может пройти любой человек независимо от возраста, места работы и льгот. Речь не только о восстановлении после операций, инфаркта или инсульта, но и о ряде хронических заболеваний. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу. Бесплатно пройти лечение можно только в медорганизациях, участвующих в программе ОМС, — их перечень лучше заранее уточнить в своей поликлинике.

Вторая категория — федеральные льготники: инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиации, члены семей погибших военнослужащих. Им государство оплачивает и путёвку, и проезд. Но право сохраняется только у тех, кто не отказался от соответствующей части набора социальных услуг в пользу денег. Оформить путёвку можно через Социальный фонд России, МФЦ или портал Госуслуг.

Третья категория — пенсионеры и другие граждане, не входящие в федеральный перечень. Для них меры поддержки могут устанавливать на региональном уровне. Условия в каждом субъекте свои, информацию нужно уточнять в органах соцзащиты по месту жительства.

Отдельно — о демобилизованных ветеранах СВО. С 2026 года они могут раз в год проходить санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда с бесплатным проездом. Для инвалидов I группы и тех, кому требуется сопровождение, оплачивают проезд и пребывание сопровождающего. Герои России и инвалиды I группы имеют право на внеочередное направление.

Есть и ещё одна возможность, о которой многие забывают. В отдельных случаях санаторно-курортное лечение может оплатить работодатель — в рамках программ восстановления после болезни, а также при производственных травмах и профзаболеваниях.

На днях в Федеральном фонде ОМС сообщили, что в программу обязательного медицинского страхования на 2026 год вошли 14 новых методов лечения. Ещё один метод перенесён из раздела высокотехнологичной помощи в базовый перечень, что перевело его в основной контур финансирования ОМС.