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26 июня, 10:18

«Вечёрка ТВ» покажет Москву глазами молодёжи

Обложка © «Вечёрка ТВ» / «Вечерняя Москва»

Обложка © «Вечёрка ТВ» / «Вечерняя Москва»

Сетевое вещание «Вечерней Москвы» запустило новый медиапроект «Москва глазами молодёжи». Премьерный выпуск вышел 25 июня. Ведущей программы стала актриса и телеведущая Анастасия Ткачева, которая будет знакомить зрителей с героями и их историями.

Проект посвящён историям молодых людей, которые только начинают профессиональный и личный путь. В нём расскажут о том, как городские программы и инициативы помогают молодёжи находить единомышленников, развивать идеи и реализовывать собственные проекты в столице.

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