«Вечёрка ТВ» покажет Москву глазами молодёжи

Сетевое вещание «Вечерней Москвы» запустило новый медиапроект «Москва глазами молодёжи». Премьерный выпуск вышел 25 июня. Ведущей программы стала актриса и телеведущая Анастасия Ткачева, которая будет знакомить зрителей с героями и их историями.

Проект посвящён историям молодых людей, которые только начинают профессиональный и личный путь. В нём расскажут о том, как городские программы и инициативы помогают молодёжи находить единомышленников, развивать идеи и реализовывать собственные проекты в столице.

Ранее в России запустили первый нейродокументальный сериал «Нейро_Док». Короткометражный проект полностью создан с помощью искусственного интеллекта.