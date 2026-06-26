Клонированную охотничью лайку показали в Якутии спустя 9 лет

В Якутии спустя девять лет после клонирования показали одну из собак редкой охотничьей породы, которую удалось сохранить благодаря совместному проекту российских и южнокорейских учёных. Её продемонстрировали в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) продемонстрировали участникам пресс-тура «Якутия. Территория роста».

В Якутии спустя девять лет показали клонированных охотничьих лаек. Видео © Telegram / ОТРАЖЕНИЕ

Чистокровные якутские охотничьи лайки оказались на грани исчезновения ещё в середине прошлого века. Большая часть популяции погибла после масштабной эпидемии, которая практически уничтожила породу. Попытки её восстановления начались в 2008 году. Этой работой занялся охотничий клуб «Байанай», который искал сохранившихся представителей редкой линии.

Только через восемь лет энтузиастам удалось обнаружить собаку, соответствующую необходимым признакам. Однако возраст животного не позволял рассчитывать на получение потомства естественным путём. Выходом стало применение биотехнологий. К проекту подключились специалисты из Южной Кореи и учёные Северо-Восточного федерального университета.

Клонирование провели ещё в 2017 году. Одну из появившихся на свет собак назвали Кэрэчээнэ, что переводится как «красавица». Спустя годы именно её показали публике, продемонстрировав результат работы по сохранению практически исчезнувшей породы.

Ранее стало известно, что услуги по клонированию домашних животных в России оцениваются в сумму от 8 до 14 миллионов рублей. При этом клиентам обещают сохранение генетического материала питомца и создание его биологической копии. Непосредственно на территории РФ такие операции не проводятся — все основные процедуры выполняются за рубежом, что влечёт дополнительные расходы и организационные сложности.