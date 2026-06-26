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26 июня, 10:26

Сами выбрали надрогбие: Советник президента предрёк ЕС хаос за попрание права и выбор вражды с Россией

Кобяков: Объявив Россию врагом, ЕС сделал СВО своей могильной плитой

Антон Кобяков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Антон Кобяков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Евросоюз сам сделал Объявив Россию врагом, Евросоюз собственноручно сделал СВО своей могильной плитой. Об этом на итоговом брифинге заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

«Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой, но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС», — сказал он.

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Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил, что Евросоюз планирует напрямую вступить в конфликт с Россией после поражения Украины. По его словам, сценарий Брюсселя заключается в том, чтобы после разгрома ВСУ выставить против Москвы уже европейские армии, а население заранее настраивают через демонизацию РФ. Россия объявлена экзистенциальной угрозой, и когда киевский режим окончательно истощится, на тропу войны встанут страны ЕС и НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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