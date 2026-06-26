Россия может поставить вопрос о требовании с Украины компенсации за действия пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.

«Россия имеет все основания по результатам такой работы потребовать компенсации как от Германии, так и от таких стран, которые отказались от нейтрального статуса… Претензии есть ко многим. И уж конечно от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН*-УПА*», — пояснил он.

Он отметил, что подобные исторические вопросы требуют детальной документации и расчётов. Кобяков напомнил, что преступления УПА* не имеют срока давности и связаны с исторической преемственностью событий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине стараются не обращать внимания на случаи, связанные с героизацией нацистов. Он напомнил, что одной из целей СВО Москва называла денацификацию. На тему нацизма на Украине закрывает глаза и главарь киевского режима Владимир Зеленский — еврей по национальности.

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