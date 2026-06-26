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Регион
26 июня, 10:46

На борту совершившего жёсткую посадку Ми-8Т в Красноярском крае было 12 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в районе Северо-Енисейска в Красноярском крае. На борту воздушного судна находились 12 человек — три члена экипажа и девять пассажиров, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров, данные о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении СК.

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О происшествии ранее также сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Обстоятельства и причины жёсткой посадки устанавливаются. На месте работают следователи и спасатели. Информация о состоянии пассажиров и экипажа уточняется.

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Александра Мышляева
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