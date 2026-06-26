Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 11:03

Буданов* высказался о будущем отношений с Россией и напомнил о вечном вопросе

Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поведал, что Незалежная всегда будет граничить с Россией, и к этому необходимо «готовиться». Он заметил, что после завершения конфликта между странами возможны различные сценарии развития отношений, но общие рубежи останутся в любом случае.

«Определённая территория всегда будет с нами граничить. Вероятнее всего, всегда. К этому надо готовиться», — заявил Буданов*, выступая перед студентами Киево-Могилянской академии.

Он заметил, что сейчас нужно сосредоточить усилия на достижении мира, а любые разговоры о моделях отношений между Россией и Украиной в будущем являются преждевременными. Буданов* подчеркнул, что любые дискуссии возможны только после завершения боевых действий.

«‎Это ещё не пик»: Буданов* назвал конфликт с Варшавой «страшной ошибкой»
«‎Это ещё не пик»: Буданов* назвал конфликт с Варшавой «страшной ошибкой»

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский спрогнозировал, что ключевым периодом в ходе украинского кризиса способны стать именно июнь с июлем. Он считает, что результат определят встречи на высшем уровне — в ЕС, «Большой семёрке» и НАТО. Их проведут в июне и июле.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar