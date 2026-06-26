Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* поведал, что Незалежная всегда будет граничить с Россией, и к этому необходимо «готовиться». Он заметил, что после завершения конфликта между странами возможны различные сценарии развития отношений, но общие рубежи останутся в любом случае.

«Определённая территория всегда будет с нами граничить. Вероятнее всего, всегда. К этому надо готовиться», — заявил Буданов*, выступая перед студентами Киево-Могилянской академии.

Он заметил, что сейчас нужно сосредоточить усилия на достижении мира, а любые разговоры о моделях отношений между Россией и Украиной в будущем являются преждевременными. Буданов* подчеркнул, что любые дискуссии возможны только после завершения боевых действий.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский спрогнозировал, что ключевым периодом в ходе украинского кризиса способны стать именно июнь с июлем. Он считает, что результат определят встречи на высшем уровне — в ЕС, «Большой семёрке» и НАТО. Их проведут в июне и июле.

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