ФИФА разрешила ЛГБТ*-символику на матче Египет — Иран на ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA разрешила использование ЛГБТ*-символики во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Египта и Ирана. Об этом сообщает Globo.

Решение касается матча третьего тура группы G, который состоится 27 июня. Игра пройдёт на стадионе Lumen Field в Сиэтле, стартовый свисток назначен на 6:00 по московскому времени. Сообщается, что обе команды — сборные Египта и Ирана — выступили с протестами против демонстрации подобной символики.

В ряде стран-участниц турнира однополые отношения уголовно преследуются, что усилило общественный резонанс вокруг решения. Организаторы, по данным источника, при этом подтвердили неизменность политики допуска символов на отдельных матчах турнира.

Ранее Криштиану Роналду во время предполётного досмотра сборной Португалии перед матчем плей-офф чемпионата мира 2026 года оказался в центре внимания из-за шутливого эпизода с сотрудниками аэропорта. Инцидент произошёл при вылете команды на встречу 1/16 финала против сборной Колумбии, запланированную на 28 июня.

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