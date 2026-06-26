Главу Якутии Николаева избрали сопрезидентом Всемирной организации ОГМВ

Главу Якутии Айсена Николаева избрали сопрезидентом Всемирной организации «Объединённых городов и местных властей» (ОГМВ). Решение было принято по итогам нескольких дней голосования на конгрессе в марокканском Танжере, где конкуренция оказалась серьёзной, сообщили в ВАРМСУ.

Российская сторона выдвинула Николаева с подробной программой работы в составе организации. По итогам выборов он вошёл в новый состав Всемирного совета, а заместителями руководителя стали представители всего пяти стран, включая Россию. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева поздравила Николаева, отметив, что это признание российского опыта в сфере местного самоуправления.

«Несмотря на непростую международную обстановку, к российскому местному самоуправлению есть интерес, в нас видят сильных партнёров», — подчеркнула она.

Гусева добавила, что в России по поручению президента реализуются образовательные и кадровые программы для муниципальных команд, а ВАРМСУ вместе с Администрацией Президента помогает регионам выстраивать международные связи и обмениваться опытом.

Ранее сообщалось, что Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии приняло постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Поскачина и Александра Иванова*. За лишение мандата Поскачина проголосовали 38 депутатов, 7 выступили против, 6 воздержались — основанием стало вступление в силу обвинительного приговора: в январе суд признал его виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

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