Партия пенсионеров утвердит федеральный список из пяти кандидатов в депутаты ГД

В общефедеральную часть списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) на выборах в Госдуму войдут пять человек. Первую пятёрку утвердят на съезде партии 26 июня, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к РППСС.

Возглавит список председатель РППСС, вице-президент «Общества врачей России» Эрик Праздников. По его словам, федеральная часть будет минимизирована, чтобы дать возможность лидерам региональных групп войти в состав фракции после прохождения барьера.

«Хотим минимизировать федеральную часть, чтобы дать возможность лидерам региональных групп после прохождения необходимого барьера войти в состав депутатской фракции. У нас есть очень достойные кандидаты в регионах», — сообщил Праздников.

В первую пятёрку, кроме лидера партии, войдут его заместитель, генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов (в 1999–2000 годах работал помощником тогдашнего премьера Владимира Путина), а также ещё один руководитель, врач-академик и «женское лицо». В региональные группы включат ветеранов СВО, особенно в новых территориях. В других субъектах ставку сделают на местных активистов: экс-вице-мэр Перми Алексей Грибанов возглавит группу в своём регионе, в Челябинске список поведёт известный врач-ортопед Степан Фирстов. Эксперты называют РППСС одной из перспективных малых партий с рейтингом около 10%.

Ранее ЦИК утвердила график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Оно займёт три дня — с 18 по 20 сентября.