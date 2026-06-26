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26 июня, 11:43

Голикова: На портале «Работа России» доступно почти 2 млн вакансий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

На российском портале «Работа России» число доступных вакансий приблизилось к отметке в 2 млн. О текущей ситуации на рынке труда в России сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Количество вакансий, которые сегодня есть на «Работе России», составляет почти 2 млн», — сказала она.

По её словам, уровень безработицы в стране остаётся низким и составляет 2,2%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель находился на уровне 4,6%.

Рынок труда перевернулся: Голикова раскрыла самые востребованные профессии
Рынок труда перевернулся: Голикова раскрыла самые востребованные профессии

Ранее сообщалось, что на рынке труда сейчас наиболее востребованной считается возрастная группа 40–45 лет. Именно эта категория работников отличается высокой производительностью и пользуется повышенным спросом у работодателей. Причина такой ситуации связана с демографическими изменениями: численность этой возрастной когорты постепенно снижается, что влияет на структуру занятости.

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Милена Скрипальщикова
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