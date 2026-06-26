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Регион
26 июня, 11:46

ПВО за пять часов уничтожила 61 украинский БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 61 беспилотник самолётного типа, двигавшийся над рядом регионов и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«26 июня с 09:00 мск до 14:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской областями. Следующая волна перехватов пришлась на Тульскую область, Московский регион и Республику Крым. Над акваторией Чёрного моря также были уничтожены несколько воздушных целей самолётного типа.

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Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили сотни воздушных целей различного типа, включая авиабомбы, ракеты и беспилотники. В ходе отчётного периода подтверждён перехват 89 управляемых авиационных бомб. Отдельно зафиксировано уничтожение пяти крылатых ракет Storm Shadow британского производства.

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Милена Скрипальщикова
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