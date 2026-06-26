«Меняется в течение нескольких минут»: Академик Бокерия назвал допустимые пределы скачков давления

Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия объяснил, какие скачки артериального давления допустимы у здорового человека, и назвал пределы, выходить за которые не следует. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Вообще артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно: волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг», — отметил академик.

Он подчеркнул, что у здорового человека давление должно быстро возвращаться к показателям 120 на 80, независимо от возраста. Нормой он также назвал значения 110 на 70 и 110 на 60, добавив, что верхняя граница систолического давления не должна превышать 140, а диастолическое — 80. Бокерия напомнил, что артериальное давление и пульс — жизненно важные параметры, за которыми необходимо наблюдать так же регулярно, как за весом.

Ранее доктор медицинских наук Екатерина Хаммад пояснила, что физическая активность после 60 лет полезна и безопасна при постепенности: она укрепляет сердце, сосуды, суставы и снижает давление, тогда как вредны не возраст, а резкие перегрузки и малоподвижность. Регулярные умеренные занятия (ходьба, гимнастика, плавание) улучшают качество жизни уже через несколько месяцев, в том числе при гипертонии и после инфаркта.