МВД поддержало идею сделать использование ИИ отягчающим обстоятельством

Инициатива Следственного комитета о признании использования искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством в Уголовном кодексе получила поддержку со стороны МВД России. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Мы разделяем позицию СК, потому что в противном случае надо полкодекса поменять, там в каждую статью добавлять квалифицирующий признак», — сказал он.

Именно поэтому рассматривается вариант закрепления использования ИИ на уровне общей части уголовного законодательства. Предлагаемая мера позволит учитывать применение технологий искусственного интеллекта как фактор, усиливающий ответственность за преступление.

Ранее на Петербургском международном юридическом форуме продемонстрировали дипфейк с лицом Тома Круза, который использовался как пример современных схем обмана, применяемых мошенниками. Преступления с применением поддельных лиц и голосов стали одним из самых быстрорастущих направлений киберпреступности.