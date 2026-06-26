«Поблагодарил за мужество и стойкость»: Путин поздравил Зюганова с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с днём рождения. Сегодня, 26 июня, политику исполнилось 82 года. Обращаясь к нему, глава государства отметил мужество и самоотверженность, с которой партия помогает фронту.

«Поблагодарил за мужество, за стойкость, за то, что очень достойно, храбро сражаемся на фронте. Мы туда отправили только что 156-й конвой со съезда. У нас ребята командиры сейчас приедут всех поздравить. Пока в этой истории нацистов и фашистов побеждали только коммунисты», — рассказал сам Зюганов в беседе с ИС «Вести».

Первым лидера крупнейшей коммунистической партии России поздравил внук. Также политик получил звонки от командующего армией, в которой служил, и из Бреста.

Ранее Зюганов получил счёт за ЖКХ в 30 тысяч и возмутился. По его словам, граждане всё чаще сталкиваются с непрозрачным ростом платежей и не понимают, за что именно им приходится платить больше. Кроме того, он резко высказался о работе некоторых управляющих компаний, обвинив их в неэффективности и злоупотреблениях.