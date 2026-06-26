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Регион
26 июня, 12:43

Дмитриев напомнил, что Иванов беззаветно служил России и помогал её развитию

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов беззаветно служил своей стране и прилагал колоссальные усилия для её развития и процветания. Такими воспоминаниями о скончавшемся чиновнике поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сергей Борисович беззаветно служил России и внёс важнейший вклад в укрепление её суверенитета и развитие страны», — написал он в телеграм-канале.

Дмитриев назвал тяжёлой и невосполнимой утратой смерть Иванова. Он выразил соболезнования его семье, а также подчеркнул, что память о его делах, мудрости и преданности стране навсегда сохранится в сердцах россиян.

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Напомним, умер бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. Чиновник служил в КГБ СССР и Службе внешней разведки России. В августе 1998 года был назначен заместителем директора ФСБ России (в то время службу возглавлял будущий глава государства Владимир Путин). С 2001 по 2007 год был министром обороны РФ. С 2011 по 2016 год занимал пост руководителя Администрации президента. Также Иванов числился спецпредставителем Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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Татьяна Миссуми
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