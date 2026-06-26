МВД: Деньги от киберпреступлений направляют на закупку дронов для ВСУ

Средства, полученные в результате киберпреступлений, направляются на покупку беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. Заявление прозвучало в рамках Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Киберпреступность, по его оценке, включает несколько целей, одной из которых является хищение денежных средств у граждан.

«Деньги все уходят из юрисдикции России и потом направляются на покупку дронов, все эти дроны летят в нашу сторону», — заключил он.

Ранее в Омской области 19-летний молодой человек стал жертвой мошеннической схемы после знакомства с девушкой в мессенджере. После двух дней переписки ему была отправлена ссылка на поддельный сайт, имитирующий «Госуслуги», где появилось сообщение о якобы скорой передаче его персональных данных иностранному пользователю.