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26 июня, 12:47

МВД: Деньги от киберпреступлений направляют на закупку дронов для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Средства, полученные в результате киберпреступлений, направляются на покупку беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. Заявление прозвучало в рамках Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Киберпреступность, по его оценке, включает несколько целей, одной из которых является хищение денежных средств у граждан.

«Деньги все уходят из юрисдикции России и потом направляются на покупку дронов, все эти дроны летят в нашу сторону», — заключил он.

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Милена Скрипальщикова
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