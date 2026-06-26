Генсек СНГ развеял слухи: Армения остаётся в составе объединения

Сценарий выхода Армении из Содружества Независимых Государств не рассматривается, страна продолжает участие в работе организации. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян заявил, что они не собираются выходить из ЕАЭС на данный момент. Про СНГ вообще речи не идёт. Они остаются у нас в составе», — отметил он.

Участие страны в работе СНГ подтверждается присутствием её представителя на Экономическом совете организации в Москве. Документы на заседании подписал полномочный представитель Армении при уставных органах СНГ Размик Хумарян.

Ранее Пашинян обозначил условия, при которых страна может выйти из Евразийского экономического союза. Речь идёт о соблюдении ключевого принципа ЕАЭС — свободного перемещения рабочей силы, товаров, услуг и капитала, на котором, по словам главы правительства, настаивает Ереван.