Психолог объяснила, почему неуместная ухмылка Зеленской на словах о войне – это «белый флаг»

Во время публичного выступления жены экс-комика Владимира Зеленского Елены внимание привлекла её мимика и манера речи указывают на внутреннее напряжение и тщательно подготовленный текст. Об этом Life.ru объяснила психолог Ирина Коржаева.

Улыбка у Зеленской точно нервная — сильно нервная. И это видно. Во-первых, очень интересно: она явно сильно фильтрует слова, подбирает их, вспоминает, что нужно сказать. Из-за этого создаётся впечатление, что она говорит неправду, точнее — не свои мысли. Это чувствуется, и полиграф, кстати, покажет то же самое. Ирина Коржаева Психолог

Такой стиль подачи, как отметила психолог, может формировать ощущение заранее подготовленного или «не собственного» текста, что воспринимается как отсутствие эмоциональной естественности. Эксперт также предположила, что подобная манера речи может восприниматься окружающими как неискренность, хотя сама по себе не обязательно связана с намеренным искажением информации.

Отдельное внимание Коржаева уделила улыбке, назвав её нервной и напряжённой. По её словам, подобное выражение лица может напоминать «заискивающую» реакцию — попытку получить одобрение и подтверждение правильности сказанного, сравнимую с поведением, направленным на поиск поддержки.

Дополнительно психолог провела образное сравнение, отметив, что такая улыбка похожа на «белый флаг», который человек использует в ситуациях внутреннего дискомфорта или при необходимости сказать не до конца свои слова. Также подобная мимика, по мнению эксперта, может быть связана с внутренней неуверенностью, страхом осуждения или привычкой смягчать реакцию собеседника через невербальные сигналы.

Напомним, что Елена Зеленская в интервью заявила, что с нетерпением ждёт завершения «самого плохого периода» в своей жизни, имея в виду продолжающиеся боевые действия. По её словам, изначально ожидания по длительности конфликта были иными, однако ситуация затянулась значительно дольше, чем предполагалось. Сразу после этой реплики первая леди Украины, как отмечается, улыбнулась и подняла взгляд вверх.