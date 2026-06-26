Жена Владимира Зеленского Елена призналась в интервью британскому изданию The Sun, что очень ждёт окончания «самого плохого периода» в своей жизни, имея ввиду продолжающиеся боевые действия. Правда, сразу после этих слов первая леди Украины весело и самодовольно улыбнулась, подняв взгляд наверх.

Елена Зеленская. Видео © The Sun

«Мы не думали, что будет так долго, как это уже сейчас. Мы мечтаем, что скоро уже конец, что скоро закончится этот самый плохой период в моей жизни», — заявила она.

В Сети пользователи подняли настоящую волну возмущений. Они обратили внимание, что Зеленская говорила об украинском конфликте как о чём-то очень выгодном. Комментаторы уверены, что супруга главаря киевского режима попросту врёт о своём желании завершить конфликт, ведь на его продолжении украинская семейка у верхушки власти хорошо «заработала».