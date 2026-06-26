Зеленская так «страдала» по украинцам на интервью The Sun, что заулыбалась во весь рот
Зеленская ухмыльнулась, говоря о «плохом» периоде в жизни из-за конфликта
Елена Зеленская. Обложка © The Sun
Жена Владимира Зеленского Елена призналась в интервью британскому изданию The Sun, что очень ждёт окончания «самого плохого периода» в своей жизни, имея ввиду продолжающиеся боевые действия. Правда, сразу после этих слов первая леди Украины весело и самодовольно улыбнулась, подняв взгляд наверх.
Елена Зеленская. Видео © The Sun
«Мы не думали, что будет так долго, как это уже сейчас. Мы мечтаем, что скоро уже конец, что скоро закончится этот самый плохой период в моей жизни», — заявила она.
В Сети пользователи подняли настоящую волну возмущений. Они обратили внимание, что Зеленская говорила об украинском конфликте как о чём-то очень выгодном. Комментаторы уверены, что супруга главаря киевского режима попросту врёт о своём желании завершить конфликт, ведь на его продолжении украинская семейка у верхушки власти хорошо «заработала».
Как сообщалось, Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать пяти миллиардов долларов. А сама Елена Зеленская зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку «Саммит первых леди и джентльменов». Бренд охватывает бизнес-услуги, финансы, аудит, юридические консультации и канцелярские товары. Также «страдающую» Елену не раз видели на дорогих курортах на Западе. В частности она летала роскошно отдохнуть в Швейцарию, где ночь стоит €7,5 тыс.
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