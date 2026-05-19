Вокруг супруги главы киевского режима Елены Зеленской разгорается скандал, связанный с повышенным вниманием Национального антикоррупционного бюро. Её связывают с делом элитной резиденции «Династия» в пригороде Киева, где расположены сразу четыре дворца, два из которых принадлежат беглому предпринимателю Тимуру Миндичу и экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Официальный владелец одного из домов неизвестен, но предполагается, что это сам Владимир Зеленский.

На аудиофайлах Миндича слышен голос Зеленской, которая выбирает плитку, мебель и решает, кто от кого будет отделён забором. В народе первую леди прозвали «Скумбрией» за неудачную фразу о ценах на рыбу, также всплывали скандалы с покупкой гиперкара за миллионы евро и шопингом в Нью-Йорке. По информации корреспондента kp.ru Юлии Алёхиной, поводов для ареста хватает, Зеленский уже усиливает охрану семьи и торгуется с западными партнёрами.

Антикоррупционная система Украины контролируется Западом, и если Зеленский становится неуправляемым, ему напоминают о коррупционных делах его друзей и семьи. Сигналом стало сначала дело против Миндича, теперь на повестке — процесс против Ермака. Однако называть имя самого Зеленского Запад пока не готов, потому и ареста Зеленской не будет, полагает журналистка.