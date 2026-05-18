Елена Зеленская может быть связана с работой фондов, которые потенциально фигурируют в историях о многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

По его словам, возможное уголовное разбирательство против супруги Владимира Зеленского может стать частью давления на самого украинского лидера. Эксперт считает, что подобный сценарий связан не только с юридическими вопросами, но и с внутренней борьбой вокруг власти в Киеве.

Скачко заявил, что вокруг Зеленского идёт процесс политического ослабления, а западные кураторы и его противники пока не пришли к единой позиции. При этом сам глава киевского режима, по оценке политолога, пытается сохранить субъектность и влияние.

Эксперт допустил, что Елена Зеленская могла быть причастна к работе ряда фондов, через которые могли выводиться крупные суммы. Также он не исключил её возможной связи с другими схемами, однако подчеркнул это именно как предположение.

По мнению Скачко, дальнейшая судьба возможного дела будет зависеть не от самой Зеленской, а от договорённостей между внешними игроками и противниками её мужа. Политолог считает, что в случае развития такого сценария удар придётся прежде всего по позициям Владимира Зеленского.

Напомним, ранее СМИ писали, что Елену Зеленскую могут арестовать в ближайшее время. Утверждалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины собрали достаточно оснований для задержания супруги Владимира Зеленского. Зеленский осведомлён о ситуации. На этом фоне, как сообщалось, была усилена охрана его семьи, а также начались переговоры с западными партнёрами. При этом экс-депутат Верховной рады Олег Царёв усомнился в вероятности реального ареста Елены Зеленской. По его оценке, сама тема может быть не столько юридической историей, сколько элементом политического давления.