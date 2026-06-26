В Москву впервые за последние несколько десятилетий приехала делегация парламентариев из Румынии. О визите рассказала депутат Европарламента и лидер оппозиционной румынской партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Иностранные политики посетили Международный конгресс «Миру нужен отец», посвященный семейным ценностям. Мероприятие проходит с 26 по 27 июня в российской столице.

«Наконец-то, спустя десятилетия делегация из Румынии прибыла в Государственную думу. Я нахожусь здесь с депутатами парламента Румынии, наша делегация состоит из четырёх человек», — отметила Шошоакэ.

По её словам, путь в Москву занял у делегации около 40 часов из-за транспортных препонов, созданных санкциями ЕС. Шошоакэ известна на Западе как ярый противник современной политики Евросоюза, также она выступает за установление крепких контаков с Россией.

Ранее Шошоакэ заявила, что нынешняя Россия больше не оглядывается на прошлое, а уверенно смотрит в будущее, резко отличаясь от Советского Союза. По её словам, Запад по-прежнему оценивает Москву с точки зрения стереотипов времён холодной войны, поэтому не понимает сути происходящего.