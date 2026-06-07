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7 июня, 08:08

«Смотрит в будущее и не живёт прошлым»: Евродепутат сравнила СССР и Россию

Евродепутат Шошоакэ уверена, что Россия сильно изменилась со времён СССР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нынешняя Россия больше не оглядывается на прошлое, а уверенно смотрит в будущее, резко отличаясь от Советского Союза. Таким мнением поделилась в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

«Россия сильно изменилась со времён СССР. То, что мы видим сейчасэто современная инфраструктура, развитая экономика и общество, которое смотрит в будущее, а не живёт прошлым», — подчеркнула она.

Евродепутат добавила, что Запад по-прежнему оценивает Москву с точки зрения стереотипов времён холодной войны, поэтому не понимает сути происходящего.

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Татьяна Миссуми
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