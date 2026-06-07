Нынешняя Россия больше не оглядывается на прошлое, а уверенно смотрит в будущее, резко отличаясь от Советского Союза. Таким мнением поделилась в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

«Россия сильно изменилась со времён СССР. То, что мы видим сейчас — это современная инфраструктура, развитая экономика и общество, которое смотрит в будущее, а не живёт прошлым», — подчеркнула она.

Евродепутат добавила, что Запад по-прежнему оценивает Москву с точки зрения стереотипов времён холодной войны, поэтому не понимает сути происходящего.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие представителей Соединённых Штатов в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщает Медиакорпорация Китая, представитель Кремля призвал не преувеличивать значение визита.