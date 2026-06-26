Лидер турецкой партии «Ватан» назвал июльский саммит НАТО «похоронами альянса»

Лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек назвал предстоящий саммит НАТО в Анкаре, запланированный на 7–8 июля, «похоронами альянса». Об этом он заявил на конференции в Стамбуле, посвящённой предстоящей встрече.

«Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля станет её похоронами. Для Турции в рамках системы НАТО нет независимости, суверенитета, безопасности и экономики, поэтому она должна выйти из альянса», — сказал Перинчек.

По его словам, создание альянса Турции, России, Китая и Ирана необходимо для четырёх стран — это единственное решение для предотвращения войны и сдерживания угроз со стороны США и Израиля. Партия «Ватан» известна антиамериканской и антинатовской позицией, ранее она уже призывала закрыть американские базы в Турции и выйти из блока.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил: ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины, а на заседании министров обороны 18 июня обсудят новые пакеты военной помощи и тренировочные миссии. Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля.