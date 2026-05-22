Зеленского позвали на июньский саммит НАТО в Турции

Владимир Зеленский получил приглашение на предстоящий саммит НАТО, который состоится в Турции в июне. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Нет никаких сомнений в том, что он приглашён и примет участие», — заявил Рютте после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.