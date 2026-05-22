Зеленского позвали на июньский саммит НАТО в Турции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Владимир Зеленский получил приглашение на предстоящий саммит НАТО, который состоится в Турции в июне. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«Нет никаких сомнений в том, что он приглашён и примет участие», — заявил Рютте после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.
А ранее президент США Дональд Трамп снова раскритиковал НАТО, заявив о сильном разочаровании в альянсе и упрекнув партнёров в отсутствии поддержки Вашингтона в критический момент. Поводом стали отказы нескольких стран — членов НАТО направить корабли для разблокировки Ормузского пролива в ходе действий США против Ирана. Хозяин Белого дома пригрозил серьёзно рассмотреть выход Америки из альянса и пообещал запомнить «трусливую позицию» союзников.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.