Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом. У него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко вылетает в Россию. Видео © Telegram / Пул Первого

«Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире», — говорится в тексте.

Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно снова будут вместе. Но для этого, по его словам, украинской верхушке надо привести голову в порядок.