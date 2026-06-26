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Регион
26 июня, 13:18

Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом. У него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко вылетает в Россию. Видео © Telegram / Пул Первого

«Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире», — говорится в тексте.

Лукашенко предупредил Киев об изменении «качества войны» при втягивании Минска
Лукашенко предупредил Киев об изменении «качества войны» при втягивании Минска

Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно снова будут вместе. Но для этого, по его словам, украинской верхушке надо привести голову в порядок.

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Татьяна Миссуми
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