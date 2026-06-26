В Нижнем Тагиле бизнесмен застрелил знакомого у здания суда

В Нижнем Тагиле местный бизнесмен застрелил своего знакомого на улице недалеко от здания районного суда. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источники.

По информации издания, 56-летний подозреваемый выстрелил жертве в спину из ружья «Сайга», а затем добил упавшего мужчину. Преступника задержали практически сразу. По одной из версий, мотивом стал финансовый конфликт — погибший задолжал стрелявшему крупную сумму и отказывался её возвращать. Оба мужчины, предположительно, могут быть связаны с криминальным миром.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). 26 июня суд отправил обвиняемого в СИЗО до 24 августа 2026 года. Решение может быть обжаловано в течение трёх дней. В Следственном комитете продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Ранее в СК по Северной Осетии сообщили, что причиной убийства молодого человека во Владикавказе стал неотданный долг в 3,5 тысячи рублей. Инцидент произошёл 13 июня в лесном массиве на улице Кабардинской, где злоумышленник выстрелил в парня и уехал на отечественном автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.