Пятеро петербуржцев украли 600 млн рублей на воду для Соловков

В Архангельской области начался суд над пятью жителями Петербурга, которых обвиняют в краже больше 600 миллионов рублей, выделенных на водопровод для Соловецких островов. Всех подозреваемых арестовали ещё в ноябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба судов Архангельской области.

По версии следствия, директора строительной компании, которая взялась за работы в 2013 году, создали группу и украли свыше 615 миллионов рублей. Деньги были бюджетные, так что ущерб считается особо крупным. Кроме того, с 2013 по 2016 год обвиняемые успели отмыть почти 371 миллион из украденного. Сегодня в суд привезли последнего из пятерых обвиняемых, и теперь дело будут рассматривать по существу.

Ранее суды подтвердили приговоры четырём предпринимателям, осуждённым за хищения при строительстве оборонительных укреплений на границе Белгородской области. В марте Свердловский районный суд Белгорода признал виновными Вячеслава Автономова, Дениса Корнилова, Ивана Новикова и Сергея Петрякова. Самый строгий приговор получил Петряков — шесть лет колонии и штраф 13 млн рублей, Корнилов осуждён на пять лет со штрафом 41 млн рублей, Новиков и Автономов — на четыре с половиной и четыре года соответственно со штрафами по 800 тысяч рублей.