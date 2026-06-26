Бастрыкин в шутку предложил клонировать себя
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в шутку предложил себя клонировать. Так он ответил на реплику о том, что стране нужно больше таких руководителей.
«Меня нужно клонировать. Медики есть?» — сказал Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил вернуть в школы октябрят, пионерию и комсомол, назвав эти движения полезными. Затем он исполнил песню «И Ленин такой молодой».
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.