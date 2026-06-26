Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 13:43

Бастрыкин в шутку предложил клонировать себя

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в шутку предложил себя клонировать. Так он ответил на реплику о том, что стране нужно больше таких руководителей.

«Меня нужно клонировать. Медики есть?» — сказал Бастрыкин.

Бастрыкин вновь призвал вернуть смертную казнь и привёл пример Китая
Бастрыкин вновь призвал вернуть смертную казнь и привёл пример Китая

Ранее Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил вернуть в школы октябрят, пионерию и комсомол, назвав эти движения полезными. Затем он исполнил песню «И Ленин такой молодой».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar