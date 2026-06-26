Бастрыкин спел «И Ленин такой молодой» и предложил вернуть октябрят и пионеров
Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и исполнил песню «И Ленин такой молодой». Также глава ведомства предложил вернуть октябрят и пионеров в отечественные школы. По его словам, в этих движениях было много хорошего.
«Я думаю, нужно восстановить и октябрят, и пионерию, и комсомол», — сказал он. Далее председатель СК спел известную советскую песню «И Ленин такой молодой».
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство предлагало снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, однако эта инициатива не нашла поддержки. Он также сообщил, что по итогам 2025 года преступность среди несовершеннолетних в России выросла на 10%, причём число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками, достигло 12 687, что на 21% больше, чем годом ранее.
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