Бастрыкин спел «И Ленин такой молодой» и предложил вернуть октябрят и пионеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и исполнил песню «И Ленин такой молодой». Также глава ведомства предложил вернуть октябрят и пионеров в отечественные школы. По его словам, в этих движениях было много хорошего.

«Я думаю, нужно восстановить и октябрят, и пионерию, и комсомол», — сказал он. Далее председатель СК спел известную советскую песню «И Ленин такой молодой».