Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов с оглядкой на ценовой потолок. Соответствующий указ главы государства будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Предыдущий срок ограничений истекал уже 30 июня текущего года. Теперь документ официально пролонгирован. Он запрещает поставки сырья и продуктов его переработки иностранным физическим и юридическим лицам, если контракты прямо или косвенно учитывают механизм фиксации предельной стоимости. Запрет касается всех этапов цепочки поставок вплоть до конечного получателя.

Ответный указ изначально вступил в силу 1 февраля 2023 года. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.

Механизм ценового потолка был введён странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией. С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские перевозки российской нефти, а предельная планка была установлена на отметке 60 долларов за баррель. С февраля 2023-го аналогичные меры заработали для нефтепродуктов. В 2026 году лимит снизили до 44,1 доллара за баррель. Москва последовательно отказывается работать в навязанных рамках.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что падение мировых цен на нефть не угрожает устойчивости российской экономики. По его словам, макроэкономическая стабильность обеспечена и не вызывает сомнений. При этом представитель Кремля признал наличие сильной волатильности на нефтяных рынках, которая отражается на экономиках разных стран.