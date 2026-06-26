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Регион
26 июня, 13:55

Аксёнов: Режим ЧС в Крыму не вводит комендантский час или ограничения для людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что введённый на полуострове режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничений для граждан, включая комендантский час и запрет на передвижение. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Самое главное по поводу режима ЧС, который введён в Крыму сегодня: он не означает каких-либо ограничений для граждан. Также режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом — фейк. Ещё раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова», — подчеркнул Аксёнов.

«Не поддаваться эмоциям»: Аксёнов обратился к жителям Крыма по ситуации на полуострове
«Не поддаваться эмоциям»: Аксёнов обратился к жителям Крыма по ситуации на полуострове

Напомним, в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за напряжённой ситуации с топливом. Решение приняли главы регионов Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев. Мера нужна для упорядочения экономических вопросов, стабильной работы инфраструктуры и оперативного управления службами жизнеобеспечения.

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Александра Мышляева
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