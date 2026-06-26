В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

В Республике Крым и городе Севастополе, где сложилась напряжённая ситуация с топливом, введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято совместно главами регионов Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым.

По их словам, введение режима ЧС необходимо для упорядочения вопросов экономического характера и обеспечения стабильного функционирования всех сфер, связанных с жизнеобеспечением населения полуострова. Он позволит оперативнее принимать управленческие решения и координировать работу служб, отвечающих за инфраструктуру и обеспечение жителей.

«Решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера», — говорится в сообщениях руководителей регионов.