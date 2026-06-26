В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
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В Республике Крым и городе Севастополе, где сложилась напряжённая ситуация с топливом, введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято совместно главами регионов Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым.
По их словам, введение режима ЧС необходимо для упорядочения вопросов экономического характера и обеспечения стабильного функционирования всех сфер, связанных с жизнеобеспечением населения полуострова. Он позволит оперативнее принимать управленческие решения и координировать работу служб, отвечающих за инфраструктуру и обеспечение жителей.
«Решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера», — говорится в сообщениях руководителей регионов.
Напомним, с 21 июня на всех автозаправочных станциях Крыма полностью остановлена выдача бензина и дизеля частным лицам и коммерческим структурам. Кроме того, временно прекращают приём детей в летние лагеря и туристические объекты. При этом Аксёнов заявил, что продовольственная безопасность в регионе полностью обеспечена, а необходимые лекарства есть в наличии.
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