Лукашенко упростил порядок приобретения военной продукции России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между республикой и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ откроет возможности для белорусских предприятий оперативно закупать военную продукцию в РФ. Информацией делится агентство «БелТА».

«Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», — сказано в тексте.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом. У него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.