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Регион
26 июня, 13:56

Лукашенко упростил порядок приобретения военной продукции России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между республикой и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ откроет возможности для белорусских предприятий оперативно закупать военную продукцию в РФ. Информацией делится агентство «БелТА».

«Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», — сказано в тексте.

Лукашенко встречался с людьми Зеленского. Обсуждались угрозы Минску
Лукашенко встречался с людьми Зеленского. Обсуждались угрозы Минску

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом. У него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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Татьяна Миссуми
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