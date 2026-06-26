Кобахидзе поприветствовал Дурова в Тбилиси, подчеркнув неофициальность визита

Напомним, Павел Дуров сегодня прилетел в Тбилиси, где проходит финтех-форум и остановился в пятизвёздочном отеле Telegraph на проспекте Руставели, арендовав президентские апартаменты. Ночь в номере стоит около 113 тысяч рублей, а за неделю счёт может превысить миллион. Официально цель визита не раскрывается, но в эти дни в Грузии проходит несколько профильных мероприятий, одно из которых предприниматель вероятно посетит на выходных при стоимости входного билета до пяти тысяч долларов.