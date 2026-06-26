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26 июня, 14:11

Кобахидзе поприветствовал Дурова в Тбилиси, подчеркнув неофициальность визита

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал приезд в основателя Telegram Павла Дурова в столицу республику, уточнив, что речи об официальном визите не идёт. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Дуров — бизнесмен и не может проводить официальные встречи. В целом только приветствуем посещение Грузии любым успешным предпринимателем», заявил политик.

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Напомним, Павел Дуров сегодня прилетел в Тбилиси, где проходит финтех-форум и остановился в пятизвёздочном отеле Telegraph на проспекте Руставели, арендовав президентские апартаменты. Ночь в номере стоит около 113 тысяч рублей, а за неделю счёт может превысить миллион. Официально цель визита не раскрывается, но в эти дни в Грузии проходит несколько профильных мероприятий, одно из которых предприниматель вероятно посетит на выходных при стоимости входного билета до пяти тысяч долларов.

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Юрий Лысенко
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