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Регион
26 июня, 14:22

В Крыму на следующей неделе ожидается аномальная жара до 35 градусов

Виды Крыма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Виды Крыма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В Крыму с 28 июня по 2 июля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на семь градусов, а в дневные часы столбики термометров могут подняться до 30–35 градусов тепла, предупредили в ГУ МЧС по региону.

Жителей и гостей полуострова просят быть внимательными к своему самочувствию и соблюдать меры безопасности в условиях жары. При возникновении происшествий рекомендуется звонить по номеру: 112.

Пора доставать купальники: в Москву возвращается жара до +30
Пора доставать купальники: в Москву возвращается жара до +30

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Московскую область постепенно возвращается тёплая погода: к концу недели воздух прогреется до +25, а осадки будут локальными. В пятницу ожидается переменная облачность, ночью — 7-12 градусов, днём — 18-23 с возможными грозами вечером.

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Анастасия Никонорова
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