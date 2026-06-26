В Крыму на следующей неделе ожидается аномальная жара до 35 градусов

В Крыму с 28 июня по 2 июля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на семь градусов, а в дневные часы столбики термометров могут подняться до 30–35 градусов тепла, предупредили в ГУ МЧС по региону.

Жителей и гостей полуострова просят быть внимательными к своему самочувствию и соблюдать меры безопасности в условиях жары. При возникновении происшествий рекомендуется звонить по номеру: 112.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Московскую область постепенно возвращается тёплая погода: к концу недели воздух прогреется до +25, а осадки будут локальными. В пятницу ожидается переменная облачность, ночью — 7-12 градусов, днём — 18-23 с возможными грозами вечером.