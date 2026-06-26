ООН: В мире произвели рекордные 4,1 тыс. тонны кокаина

Мировое производство кокаина достигло рекордного уровня в 2024 году, составив примерно 4,1 тысячи тонн в чистом виде. Об этом сообщает управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

За десятилетие этот показатель вырос более чем в четыре раза. Параллельно наблюдается рост рынка метамфетамина — объёмы его изъятий увеличивались в среднем на 13% в год, особенно в странах Азии. При этом производство опиума резко сократилось после запрета, введённого талибами в Афганистане. Объём производства опиума в стране упал почти в 21 раз.

Число людей, употреблявших наркотики, за десять лет выросло на 34% и в 2024 году достигло 331 миллиона человек. Самым распространённым наркотиком остаётся каннабис: его употребляли 256 миллионов человек. За десятилетие этот показатель увеличился на 40%, что в UNODC связывают в том числе с легализацией или декриминализацией каннабиса в ряде стран.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Госнаркокомитета заявил, что почти каждый седьмой осуждённый в 2025 году имел диагнозы, связанные с психическими и поведенческими расстройствами из-за наркотиков. В связи с этим пенитенциарная система вынуждена оказывать наркологическую помощь, а преемственность диспансерного наблюдения обеспечивается через уведомление медучреждений об освобождении осуждённых, не завершивших лечение.