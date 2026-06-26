Подразделения российской армии находятся в пяти километрах от Николаевки, которая считается ключевым опорным пунктом обороны Славянска. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в киевских силовых структурах.

По данным собеседника, наши бойцы уже закрепляются в Рай-Александровке и прилегающих районах, где ранее прошли стрелковые столкновения. Российское оборонное ведомство информировало, что этот населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ.

Ранее авиационные средства поразили пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. По координатам применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции, объективный контроль подтвердил прямые попадания. В Минобороны также опубликовали кадры боевой работы экипажей ВКС.