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Опубликовано 26 июня, 15:53

Российская армия вышла на подступы к Николаевке под Славянском

Оператор БПЛА ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Оператор БПЛА ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения российской армии находятся в пяти километрах от Николаевки, которая считается ключевым опорным пунктом обороны Славянска. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в киевских силовых структурах.

По данным собеседника, наши бойцы уже закрепляются в Рай-Александровке и прилегающих районах, где ранее прошли стрелковые столкновения. Российское оборонное ведомство информировало, что этот населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ.

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Ранее авиационные средства поразили пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки. По координатам применили три ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции, объективный контроль подтвердил прямые попадания. В Минобороны также опубликовали кадры боевой работы экипажей ВКС.

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Александра Мышляева
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