Останина назвала шуткой слова о замедлении видеоигр в России

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что её слова о необходимости замедлить работу онлайн-игр в России были шуткой. Об этом она рассказала в интервью RT.

По её словам, обсуждение касалось защиты детей от вовлечения в террористическую деятельность, в том числе предложения главы СК Александра Бастрыкина о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет, с чем Останина категорически не согласилась.

«Я категорически не согласилась с ним [Бастрыкиным]», — сказала Останина,

Вместо ограничений депутат предлагает развивать спортивную инфраструктуру и переводить детей из онлайн- в офлайн-пространство. Также она сообщила, что в Госдуме разрабатывается законопроект о видеоиграх, который предусматривает поддержку российских разработчиков за счёт бюджета и введение возрастной маркировки по аналогии с печатной продукцией.