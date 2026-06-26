Останина назвала шуткой слова о замедлении видеоигр в России
Нина Останина. Обложка © Life.ru
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что её слова о необходимости замедлить работу онлайн-игр в России были шуткой. Об этом она рассказала в интервью RT.
По её словам, обсуждение касалось защиты детей от вовлечения в террористическую деятельность, в том числе предложения главы СК Александра Бастрыкина о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет, с чем Останина категорически не согласилась.
«Я категорически не согласилась с ним [Бастрыкиным]», — сказала Останина,
Вместо ограничений депутат предлагает развивать спортивную инфраструктуру и переводить детей из онлайн- в офлайн-пространство. Также она сообщила, что в Госдуме разрабатывается законопроект о видеоиграх, который предусматривает поддержку российских разработчиков за счёт бюджета и введение возрастной маркировки по аналогии с печатной продукцией.
Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство предлагало снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но инициатива не была поддержана. Он также привёл данные о росте преступности среди несовершеннолетних в 2025 году на 10%, при этом число тяжких и особо тяжких деяний, совершённых подростками, увеличилось на 21% и достигло 12 687.
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